Caroline de Pee beoogd CDA wethouder in T-diel

vr 03 juni 2022 10.00 uur

BURGUM - Het formatieproces voor een nieuwe coalitie in de gemeente Tytsjerksteradiel gaat de volgende fase in. Dit is het moment voor het CDA om haar beoogd wethouder bekend te maken terwijl formateur Hendrik ten Hoeve aan de slag gaat om een coalitie van FNP, CDA en PvdA/ GroenLinks vorm te geven.

Caroline de Pee is de beoogd wethouder voor het CDA geworden. Huidig wethouder Gelbrig Hoekstra heeft eerder al aangegeven een punt achter haar politieke loopbaan te willen zetten en niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe bestuursperiode.

Caroline de Pee was eerder wethouder in de gemeente Franekeradeel (2014-2018) en vanaf 2018 voor de gemeente Waadhoeke. In het nieuwe college van Waadhoeke keert het CDA daar niet terug. Met Caroline zijn de afgelopen tijd een aantal constructieve gesprekken gevoerd. Zij heeft bij het CDA aangegeven deze positie graag te willen vervullen.

Dit betekent ook dat De Pee actief deelneemt aan de onderhandelingstafel bij de formateur. In de komende weken zal dan ook blijken hoe de portefeuilles verdeeld worden. Afhankelijk van de snelheid van het formatieproces, wordt gestreefd een nieuw college te installeren vlak vóór het zomerreces.