Raadslid ooit raadszaal uitgezet vanwege ordeverstoring

vr 03 juni 2022 09.00 uur

BUITENPOST - Het kersverse raadslid Dineke Terpstra uit Kootstertille is ooit de raadszaal van het gemeentehuis in Buitenpost uitgezet vanwege een ordeverstoring. Dat biechtte ze donderdagavond op in haar 'fammenspeech' tijdens de raadsvergadering van Achtkarspelen.

"Ik bin ien fan de weinige riedsleden dy't de riedseal útsetten is omdat ik de orde ferstoarde....." Dat deed ze jaren terug vanwege een protest tegen de komst van een biovergister in Kootstertille. Ze was als 'zwarte piet' de raadszaal binnengestormd. "En dat foel net hielendal goed...." Terpstra werd destijds de zaal uitgezet vanwege de ordeverstoring. "En der bin ik noch wol in bytsje trots op....."

Via de succesvolle actie om de biovergister tegen te houden, raakte ze ook politiek betrokken. Via de steunfractie van het GBA is ze nu na jaren gekozen als raadslid.