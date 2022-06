Zaterdag: grote open dag in Burgumer Molkfabryk

vr 03 juni 2022 08.00 uur

BURGUM - De Molkfabryk in Burgum organiseert op zaterdag 4 juni de Iepen Molkfabryk van 11.00 uur tot en met 16.00 uur. Na twee jaar Corona is het voor de mensen achter de fabriek hoog tijd om de deuren wagenwijd open te gooien en geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen een kijkje te nemen in de oude melkfabriek aan de Burgumerdaam.

Kom rustig door de fabriek dwalen, maak kennis met de enthousiaste ondernemers die een ruimte huren, bezoek de kunstmarkt die in samenwerking met VAKwerk wordt georganiseerd, laat je verrassen door muziek en verhalen of ga mee op een rondleiding door de fabriek. In het oude Ketelhuis waar straks Eet- & Drinklokaal De Drie Gekroonde Baarzen wordt geopend, kun je een kopje koffie of thee drinken. De huurders van De Molkfabryk vertellen je graag over de plannen voor de toekomst. En mocht je zelf boeiende plannen hebben, misschien is De Molkfabryk dan wel wat voor jou?

De Molkfabryk Burgum is inmiddels een broeinest geworden voor denkers, doeners en belevers. Er vinden dan ook steeds meer mooie initiatieven plaats in De Molkfabryk. Van een Ondernemersschool tot theatervoorstellingen, dans-, zang- en theaterlessen tot kunstmarkten en foto- en videoshoots. Bovendien wordt de oude historische zuivelfabriek steeds meer opgeknapt en dat wil men graag laten zien.