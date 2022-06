Winkels mogen zondags geopend blijven in Achtkarspelen

do 02 juni 2022 21.04 uur

BUITENPOST - De winkeliers in de gemeente Achtkarspelen mogen hun winkels op zondag gewoon openhouden. Het college van B&W was van plan om de verruiming voor een gedeelte terug te draaien.

Tijdens de coronacrisis in 2020 is het door de gemeente mogelijk gemaakt voor winkeliers om hun winkel op zondag te openen tussen 9.00 uur en 18.00 uur. Op deze wijze kon het publiek meer gespreid - en ook zondagochtend - winkelen.

De ondernemers in Surhuisterveen ontvingen in april een gemeentelijke brief met de mededeling dat openstelling op zondag is teruggedraaid naar de tijden van 13.00 uur tot 18.00 uur (zoals het voor 2020 was). De ondernemers waren het hier niet mee eens.

Initiatiefvoorstel

De politieke partijen GBA, FNP, Groenlinks, PvdA en PVV kwamen met een initiatiefvoorstel om de winkeltijdenverordening aan te passen. De winkeltijden kunnen op deze wijze verruimd worden. De aanleiding was het protest van de ondernemers in Surhuisterveen. Zij waren bang dat ze omzet zouden verliezen aan Burgum en Drachten als de winkeltijden op zondag werden beperkt.

ChristenUnie tegen

Alleen de ChristenUnie stemde tegen het voorstel. Raadslid Klaas Sietse van der Wal wees op de steeds meer gehaaste 'mienskip'. De uitbreiding is in zijn ogen een stap naar de 24-uurs economie. "Rinne de politike partijen dy't it foarstel ynstjinne net wat te maklik achter de grutte winkelbedriuwen oan..." Hij wees daarmee vooral naar de supermarkten die vooral een belang hebben bij de koopzondag. Volgens Van der Wal zit de kleine ondernemer niet te wachten om op zondag open te gaan.

CDA: niet terugdraaien

Sandra van der Ploeg (CDA) stemde met haar partij in met het voorstel. "Wij vinden als CDA dat als je iets wat meer dan twee jaar is gedoogd niet meer kan terugdraaien. De winkeliers zijn hier nu op ingericht en de consument is het nu gewend." Het CDA laat de openstelling graag over aan de winkeliers.

Poll: Koopzondag in Achtkarspelen

Winkels moeten het zelf bepalen 65.1%

Geen koopzondag instellen 23.3%

Alleen in de middag (zoals het was) 11.6%

43 stemmen - poll is beëindigd