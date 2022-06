Henk ten Hoeve wordt formateur in Tytsjerksteradiel

do 02 juni 2022 20.43 uur

BURGUM - Henk ten Hoeve wordt de formateur die het formatieproces in Tytsjerksteradiel in goede banen moet leiden. Hij werd donderdagavond tijdens de raadsvergadering aangewezen.

Raadslid Freddy de Haan (FNP) gaf - voordat Henk ten Hoeve officieel werd aangewezen - een korte inleiding. Hij benadrukte dat de gehele raad de wens heeft voor een raadsbreed programma voor de komende vier jaar. Het is een nieuwe werkwijze met een open houding. "By ûnderwerpen dêr't net elkenien it mei elkoar iens is, kin ek om wisselende meerderheden socht wurde". Deze werkwijze is volgens De Haan ook experimenteel. "In foarm fan bestjoerlike fernijing."

Inmiddels zijn er meerdere overleggen tussen de politieke partijen geweest. Binnen afzienbare tijd zal het raadsprogramma bekendgemaakt worden. Formateur Ten Hoeve wordt verantwoordelijk voor de communicatie en ook informeert hij de burgemeester over de uitkomsten van de college-onderhandelingen. Op 27 juni moet er een voortgangsrapport op tafel liggen.