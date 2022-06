Friezen wonen verst van pinautomaat

do 02 juni 2022 15.45 uur

BURGUM - Inwoners van de gemeente Opsterland moeten het verst reizen naar een pinautomaat als ze contant geld willen ophalen. De gehele provincie Fryslân is koploper in Nederland als het gaat om de afstand tussen een pinautomaat en hun huis.

Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Zowel voor Friesland als Groningen wordt de norm vaak niet gehaald. De landelijke norm is dat maximaal 0,24 procent van de bevolking verder dan 5 kilometer van een geldautomaat mag wonen.

In Friesland moeten bijna 15.000 mensen meer dan vijf kilometer reizen om geld te kunnen pinnen. Dat betreft 2.3% van de Friese bevolking.

Het is de grote vraag of het erg is. Tegenwoordig is inmiddels contactloos betalen ingeburgerd waardoor mensen in Nederland in principe geen contant geld meer op zak hoeven te hebben.

Poll: Hoe vaak pin jij nog geld uit de muur?

Nooit meer.... 25%

Eens per maand 25%

Elke week 25%

Dagelijks 0%

Alleen op vakantie 25%

4 stemmen - poll is beëindigd