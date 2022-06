Zo'n 150 Oekraïense vluchtelingen in Tytsjerksteradiel

do 02 juni 2022 11.21 uur

BURGUM - Op dit moment verblijven zo'n 150 Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Tytsjerksteradiel. De meeste mensen (70) verblijven in de locatie bij Berchhiem in Burgum. Daar kunnen maximaal 120 mensen verblijven. Daarna volgt de camping in Ryptsjerk (20) en de Pastorie in Hurdegaryp (10). Verder verblijven zo'n 45 mensen bij particulieren. De noodopvang in De Ikker is tot op heden nog niet gebruikt.

De gemeente Tytsjerksteradiel werkt ook aan een plan voor extra huisvesting voor statushouders. Momenteel verblijven er 13.000 statushouders in de landelijke asielzoekerscentra die wachten op een woning in een Nederlandse gemeente. Voor Tytsjerksteradiel betekent dat een huisvestingstaakstelling voor heel 2022 van 44, plus de achterstand van vorig jaar (34).

Er wordt hard gewerkt om dit probleem op te lossen. "Wij hebben prioriteit gelegd bij het wegwerken van de achterstand. Op korte termijn informeren wij u over de gedachte oplossingsrichtingen." zo schrijft burgemeester Jeroen Gebben in een brief aan de gemeenteraad.