Stapper (26) maakt stampij in kroeg

do 02 juni 2022 09.47 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige stapper uit de gemeente Tytsjerksteradiel is woensdagnacht door de politie opgepakt. De man gedroeg zich agressief in een café in de Oude Doelesteeg in Leeuwarden.

Omstreeks 0.40 uur ging de klant de confrontatie aan met de portiers. De politie werd daarop ingeschakeld. De man is door agenten aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.