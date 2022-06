Dokkumer valt buurman aan omdat die zijn vriendin begluurde

wo 01 juni 2022 16.20 uur

LEEUWARDEN - Het zat een oud-inwoner van Dokkum (34) dwars dat een buurman regelmatig zijn vriendin van achter de gordijnen begluurde. Nadat beide mannen de nodige biertjes hadden genuttigd, zei de Dokkumer er wat van. Dat liep uit op een bloedige schermutseling. Woensdag zat hij bij de politierechter.

Alcohol een belangrijke rol gespeeld

"Ik wou niet in deze situatie terechtkomen", was het eerste wat de verdachte tegen rechter Klaas Bunk zei. Hij was er wel in verzeild geraakt en daar had de alcohol een belangrijke rol in gespeeld, stelde de rechter vast. Op bezoek bij een andere buur had de verdachte de buurman erop aangesproken dat die zijn vrouw begluurde.

Vanuit het niets een klap gekregen

Ook zou de buurman onaangekondigd bij hem achterhuis zijn gekomen als hij met zijn vrouw in de jacuzzi zat. De beschuldigingen vielen niet goed bij de buurman, tenminste volgens de verdachte. Vanuit het niets zou hij een klap hebben gekregen. Hij deelde op zijn beurt een paar klappen uit en probeerde de buurman in bedwang te houden.

Hoofdwond van 5 centimeter

Al worstelend vielen de mannen op de grond. De buurman zou met zijn hoofd op een kachel zijn gevallen, waardoor hij een hoofdwond van 5 centimeter opliep. De wond bloedde hevig, volgens officier van justitie Inge Schaafsma lag er bloed in de hele woning. Het slachtoffer had een compleet andere versie van de gebeurtenissen gegeven.

Verdachte de buurman aangevlogen

De verdachte zou hem hebben aangevallen en hem in een wurggreep hebben gehouden waardoor hij bijna het bewustzijn was verloren. De man had bij de politie verklaard dat hij moest vechten voor zijn leven. Zijn verhaal was door de bewoner grotendeels bevestigd. Volgens hem was de verdachte het slachtoffer aangevlogen en had hij hem zolang in een wurggreep gehouden dat de man er bleek van werd.

'Gewone' mishandeling

De rechter ging er vanuit dat de hoofdwond het gevolg was van de val op de kachel. In tegenstelling tot de officier vond Bunk, net als advocaat Jana Andonovski, dat er geen sprake was van zware mishandeling. De rechter baseerde de straf op een 'gewone’ mishandeling, met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, een lichtere kwalificatie van het feit.

'Voldoende van geleerd'

Daardoor viel de uiteindelijke straf lager uit dan de eis. De officier had een werkstraf van 160 uur geëist, met een voorwaardelijke celstraf van een maand. De verdachte kreeg een werkstraf van 100 uur, zonder een voorwaardelijk deel. "Ik denk dat u er voldoende van hebt geleerd", zei Bunk. De verdachte is inmiddels verhuisd. Hij moet 440 euro aan het slachtoffer betalen voor een beschadigde bril, en 1500 euro smartengeld.