Solidd Steel Structures bouwteampartner in project Afsluitdijk

wo 01 juni 2022 15.53 uur

SUMAR - Solidd Steel Structures uit Sumar is door bouwconsortium Levvel, dat in opdracht van Rijkswaterstaat werkt aan versterking van de Afsluitdijk, gekozen als bouwteampartner. De nieuwe opdracht aan Solidd betreft een unieke installatie: de aanvaarbeveiliging van de nieuwe keersluis in Den Oever.

Solidd is verantwoordelijk voor het complete pakket: het toetsen van het definitieve ontwerp, het maken van het uitvoeringsontwerp, het produceren, assembleren, testen, installeren en het technisch integreren van de gehele aanvaarbeveiliging, inclusief aandrijving. In totaal werken binnen Solidd twintig medewerkers aan de uitvoering van deze opdracht.

Project versterking Afsluitdijk

Vanwege de stijging van de zeespiegel en het vergroten van de afvoercapaciteit wordt de Afsluitdijk versterkt om grote delen van Nederland te beschermen tegen hoogwater. Voor dit project treedt Rijkswaterstaat op als opdrachtgever. Opdrachtnemer is Bouwconsortium Levvel, dat bestaat uit BAM, Van Oord en Rebel. Levvel ontwerpt, bouwt en financiert de versterking van de Afsluitdijk en is voor 25 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

Derde opdracht op rij voor Solidd

Na het reviseren van de Stevin-sluisdeuren en het realiseren van droogzetschotten in de Vismigratierivier, is de aanvaarbeveiliging de derde opdracht die Solidd voor Levvel uitvoert in het project Afsluitdijk. Jan Willem Stob, algemeen directeur van Solidd: “Wij vinden het geweldig dat we – wederom op basis van een uitgekiend samenwerkingsvoorstel – zijn geselecteerd als bouwteampartner en de aanvaarbeveiliging mogen realiseren. Onze competenties op het gebied van engineering, projectmanagement, productie en montage sluiten naadloos aan op het prachtige Afsluitdijkproject. Alle ingrediënten zijn aanwezig om ook deze samenwerking weer tot een succes te maken.”

Planning werkzaamheden

Direct na de gunning van de opdracht in december 2021 is Solidd met de engineeringswerkzaamheden gestart. De installatie van de aanvaarbeveiliging staat gepland voor het derde kwartaal van 2022, wanneer wordt begonnen met het testen van de compleet nieuwe keersluis.