Update: Dode en zwaargewonde (21) bij ontploffing drugslab

wo 01 juni 2022 12.30 uur

HAULE - Een 21-jarige man uit Eindhoven is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een explosie in een drugslag aan de Polderweg in Haule. Een andere persoon kwam om het leven. De politie is nog bezig met de identificatie van dut slachtoffer.

Eenmaal ter plaatse gekomen trof de politie een synthetisch drugslab aan. Er is een gelijk een groot onderzoek ingesteld. Woensdag zijn tientallen agenten bezig gegaan met een onderzoek ter plaatse in het drugslab.

Aanvankelijk werd gedacht aan een brand maar er was sprake van enorme rookontwikkeling als gevolg van de explosie. De politie, brandweer, ambulance en het MMT kwamen met spoed ter plaatse. Als gevolg van de ontploffing is er een persoon om het leven gekomen en een 21-jarige man uit Eindhoven zwaargewond geraakt.

Onderzoek

Na het aantreffen van het drugslab is de Landelijke Faciliteit Ontmantelen opgeroepen. In het pand zijn diverse ketels aangetroffen voor de productie van synthetische drugs. Toen bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat het om een drugslab ging is de locatie direct aangemerkt als plaats delict.

Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang en de politie is nog bezig met de identificatie van de overleden persoon. Dat is op dit moment nog niet afgerond. De politie heeft de zwaargewonde man nog niet kunnen horen over zijn betrokkenheid. De bewoners van de woning zijn op een andere locatie ondergebracht.

