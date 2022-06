Kollumers vechten strijd tussen stad en platteland uit in trein

di 31 mei 2022 14.35 uur

LEEUWARDEN - Twee Kollumers (20 en 23 jaar) voelden zich eind oktober vorig jaar in de trein van Groningen naar Leeuwarden uitgedaagd en vernederd door een jongen en een meisje die aan de andere kant van het gangpad zaten. Het mondde uit in een confrontatie, waarbij een paar klappen vielen.

Maar de Kollumers vonden het niet eerlijk dat zij aan de jongen een schadevergoeding moesten betalen. De schuld lag niet alleen bij hun vonden ze.

Schadevergoeding

Er was de twee via het Openbaar Ministerie (OM) een soort van schikking aangeboden: als ze beide 100 euro zouden betalen, in de vorm van een schadevergoeding, dan zou de zaak verder niet voor de rechter komen. En dat stak de Kollumers, de andere partij had net zoveel schuld als zij dat de situatie was geëscaleerd vonden ze.

Platteland tegen de stad

Het was een beetje de strijd van het platteland tegen de stad, vatte de rechter de situatie samen. De jongen en het meisje zouden denigrerende opmerkingen hebben gemaakt richting de verdachten en de vrienden waarmee ze in de trein zaten. Toen ze bij Buitenpost in de buurt kwamen en op wilde staan, zouden de jongen en het meisje het gangpad geblokkeerd hebben.

Aan mondkapje gezeten

Een van de verdachten deed iets terug: hij zat tot twee keer toe aan het mondkapje van de jongen. Toen de jongen een klap uitdeelde, sloegen de Kollumers terug. Daar draaiden ze ook niet omheen. Achteraf wisten ze dat ze verkeerd zaten, maar een schadevergoeding betalen aan de jongen ging ze te ver.

Mentale schade

De jongen had voor de zitting een nieuwe schadevergoeding ingediend. Hij vorderde 350 euro. Hij zou aan het incident beschadigde lippen en een bult op zijn achterhoofd hebben overgehouden. Daarnaast zou hij ook mentale schade hebben opgelopen, hij zou moeite hebben met menigten en om zich in de publieke ruimte te begeven.

Beschrijving camerabeelden

Die schadevergoeding was naar het oordeel van de officier van justitie onvoldoende onderbouwd. Daar was de rechter het mee eens: de claim werd niet-ontvankelijk verklaard. De officier had ook een aanvullend proces verbaal van de politie gelezen, met een beschrijving van de camerabeelden. De politie schreef dat de andere jongen zich ook niet onbetuigd had gelaten.

Voorwaardelijke boete

De officier stelde voor om aan beide verdachten de 100 euro die eerst als schikking was aangeboden nu in de vorm van een voorwaardelijke boete op te leggen. “Dat doet recht aan wat er is gebeurd. Het is van beide kanten niet goed aangepakt”, aldus de officier.

Waarschuwing

Daar was de rechter het roerend mee eens. “U hebt beide goed begrepen waar u fout zat. U hebt zich getergd gevoeld, maar iemand aanraken, dan gaat het toch mis”. De voorwaardelijke straf diende als een waarschuwing, voegde de rechter eraan toe. De verdachten waren er content mee. “Het is goed om te horen dat het niet volledig onze schuld is”, zei de 23-jarige.