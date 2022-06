Subsidieaanvraag voor winkelgebied binnenstad Dokkum

di 31 mei 2022 12.45 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân dient een subsidieaanvraag in bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de binnenstad van Dokkum vitaler en aantrekkelijker te maken. In de aanvraag zijn een zestal particuliere investeringen opgenomen en een aantal herinrichtingen van straten voor de komende zeven jaar.

Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden (IW) wil de overheid stimuleren dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis. In Dokkum staan zowel private als publieke investeringen op stapel die in onderling verband subsidiabel zijn. Het ministerie heeft vier tijdvakken bepaald om een aanvraag in te dienen. Door direct in het eerste tijdvak in te dienen hoopt de gemeente een grotere kans te maken op een bijdrage, omdat naar verwachting het aantal indieners in latere tijdvakken groter zal zijn.

De aanvraag is ingediend voor de reconstructie van ondermeer de Dockumer Sluys, het Bolwerk en de Beurs (voorheen Van Sinderen). Dit geldt ook voor het op een hoger kwaliteitsniveau brengen van een aantal straten in de binnenstad.