Vernieuwde avondvierdaagse van start in Kollum

ma 30 mei 2022 20.48 uur

KOLLUM - Na twee jaar is maandagavond om 18.00 uur de avondvierdaagse in Kollum weer van start gegaan. Dit jaar is de organisatie in handen van het Balanza Beweegcentrum. Er zijn mooie routes uitgestippeld van 5 km en 10 km in en om Kollum.

Dit jaar is het een andere opzet dan men in Kollum gewend is, zo is er een kleine puzzeltocht aan de avondvierdaagse van dit jaar toegevoegd. Tijdens elke wandelavond kom je een aantal letters op de route tegen, die een woord vormen. Aan het einde van de week kun je van de woorden een zin maken.

De laatste meters op de Voorstraat op donderdagavond zullen de wandelaars feestelijk worden binnengehaald. De organisatie hoopt dat iedereen die avond verkleed zal komen, zet een (te) gekke hoed op of kom in je mooiste jurk. Familie en vrienden kunnen de wandelaars op de Voorstraat aanmoedigen voor de laatste meters tot de finish.

Na de finish krijg je bij voltooiing van de stempelkaart de felbegeerde avondvierdaagse medaille.

FOTONIEUWS