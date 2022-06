Vrouw eindigt met deelauto in de sloot

ma 30 mei 2022 20.01 uur

OPENDE - Een automobiliste is maandagavond met haar deelauto in de sloot beland op de kruising van de Openderweg met de Kolonieweg bij Opende. Even daarvoor had de automobiliste een betonblokje geraakt langs de kant van de weg.

De vrouw kwam met de schrik vrij. De politie heeft de aanrijding afgehandeld. Een berger heeft de auto afgevoerd.

