Na twee jaar weer Avondvierdaagse in Dokkum

ma 30 mei 2022 16.04 uur

DOKKUM - Na twee jaar is de Dokkumer Avond Vierdaagse Wandeltochten terug. De wandelvereniging Dokkum organiseert ook dit jaar voor de 64e keer de tocht. De data zijn: Maandag 13 juni tot en met donderdag 16 juni met de afstanden: 5, 10 en 15 km. Er is een nieuwe start en finish locatie : CSV Be Quick Tolhuispark 3 in Dokkum.

De routes zijn per avond verschillend en het is ook mogelijk om 1 van de 4 avonden mee te lopen. Het Rode Kruis is alle avonden op de routes aanwezig om zonodig eerste hulp te verlenen. Om opstoppingen bij het oversteken te voorkomen verzoekt de organisatie de 10 en 15 km te starten om 18.00 uur en de 5 km om 18.15 uur.

Maandagavond 13 juni is de Aalsum route Dan loopt de 5 km. via de Parklaan – Altenastreek – Rondweg en Noorderbolwerk naar de finish. De 10 km. gaat een extra rondje via Aalsum weer terug naar Dokkum. De 15 km. gaat ook nog even via het Dokkumer bos.

Dinsdagavond 14 juni is de Raard route Dan gaat de 5 km. Via Birdaarderstraatweg – Watertoren – bolwerken weer richting Be Quick De 10 km. gaat deze avond een extra rondje via Borwirderhoek lopen en 15 km. haalt z’n extra kilometers via een extra rondje over Raard

Woensdagavond 15 juni is de Wouden route Dan gaat de 5 km via Murmerwoudsterweg richting Damwoude, via Damwaldsterreedsje eer terug naar de finish. De 10 km gaat deze avond via Damwoude over Wouterswoude, en komt via Damwaldsterreedsje weer terug, de 15 km. maakt z’n extra rondje via de Broeksterhoek.

Donderdagavond 16 juni is de bruggenroute De 5 km loopt door het park bij Be Quick naar Zuiderschans daarna via de Birdaarderstraatweg naar Be Quick terug. om de welverdiende medaille in ontvangst te nemen, de 10 kilometer gaat deze avond eerst via de bolwerken en Damwaldsterreedsje en daarna ook de Zuiderschans, terwijl de 15 km. hun kilometers nog via Rinsumageest gaat halen

Dit wordt een extra feestelijke laatste avond omdat de deelnemers worden gevraagd gekostumeerd mee te lopen op de routes.