Acht huizen verkoop van nieuwbouwproject De Bron

ma 30 mei 2022 14.42 uur

DAMWâLD - Na meer dan 8 jaar is er weer nieuwbouw in Damwâld: in het najaar start de bouw van nieuwbouwproject De Bron. Op de plek van de voormalig basisschool worden 8 halfvrijstaande woningen gebouwd. Belangstellenden kunnen zich vanaf vrijdag 17 juni inschrijven.

Op 17 juni is er van 15:30 uur tot 17.30 uur inloop voor belangstellenden in het oude basisschool gebouw aan de Wyger Martensstrjitte. Initiatiefnemers Bert Adema en Romke Hekstra presenteren dan het plan. Belangstellenden kunnen ook een inschrijfformulier downloaden op www.debrondamwald.nl. De sluitingsdatum voor het inschrijven is vrijdag 1 juli.

Het project

Het plan van initiatiefnemers Bert en Romke voor de herbestemming van de oude basisschool locatie werd als beste beoordeeld door gemeente Dantumadiel en de buurtbewoners. Alle informatie over de woningen en de omgeving zijn terug te vinden op de website en worden gepresenteerd op 17 juni.

