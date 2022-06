Voorarrest verlengd van verdachte schietincident bij wietplantage Feanwâlden

ma 30 mei 2022 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige inwoner van Hoorn (Noord-Holland) die waarschijnlijk betrokken is geweest bij een mislukte ripdeal in Feanwâlden, moet langer blijven vastzitten. Een verzoek van de advocaat van de man om het voorarrest te schorsen of op te heffen, werd maandag door de rechtbank afgewezen.

Schoren gevallen bij bedrijfspand

Bij de vermeende ripdeal zijn waarschijnlijk vuurwapens gebruikt. De politie kreeg in de nacht van 24 februari een melding dat er schoten zouden zijn gevallen bij een bedrijfspand aan de Suvelstrjitte in Feanwâlden. In het pand werd een hennepkwekerij aangetroffen, met 600 bijna volgroeide planten.

Wit busje richting Afsluitdijk

Een wit busje dat mogelijk bij het incident betrokken was, werd later die nacht gesignaleerd op de A31, rijdend in de richting van de Afsluitdijk. Op de N307 bij Zwaag (Noord-Holland) werd het voertuig tegengehouden. De bestuurder was de 21-jarige man uit Hoorn. Hij werd aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident en poging tot inbraak.

Schotrestenonderzoek

Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie de aanklacht aangepast en wordt de man verdacht van medeplegen van poging tot diefstal met geweld en poging doodslag. Of hij daadwerkelijk op iemand heeft geschoten zal nog worden onderzocht. Er moet nog een zogeheten schotresten-onderzoek plaatsvinden.

De politie heeft na de vondst van de kwekerij ook een 61-jarige man zonder woon- overblijfplaats en een 46-jarige vrouw uit Feanwâlden aangehouden. Het is nog niet bekend wanneer zij voor de rechter moeten verschijnen en wanneer de rechtbank de zaak inhoudelijk zal behandelen.