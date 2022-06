Lezing over de bewoners van Fogelsangh-State

zo 29 mei 2022 21.13 uur

VEENKLOOSTER - Op woensdagmiddag 8 juni om 15:00 uur geeft bestuurslid van Stichting Fogelsangh-State, dhr. P.F. Visser uit Kollum, een lezing over de bewoners van Fogelsangh-State. De heer Visser, is al jaren lang betrokken bij Fogelsangh-State en kent de geschiedenis goed. Op geheel zijn eigen wijze zal de heer Visser de bezoekers meenemen in het rijke verleden van de state.

De bewogen geschiedenis begint in 1639. Fogelsangh-State wordt gekocht door Theodorus van Fogelsangh, zoon van Jacob Pybes Doma, maar die zich naar zijn moeder Fogelsangh noemt en in 1646 gaat het naar diens broer Pibo Doma. Pibo Doma laat het huis na aan zijn dochter Catharina die getrouwd was met Petrus van Rosema en deze lieten het na aan hun zoon Jacobus die kinderloos stierf en het vermaakte aan zijn achternichten Anna, Wisckje en Auckje van Scheltinga.

De oudste Anna, gehuwd met Johannes van Glinstra grietman van Tietjerksteradeel, kreeg het uiteindelijk in eigendom. Hun dochter Wya Catharina van Glinstra erft het huis en trouwt met Willem Hendrik van Heemstra, de latere grietman van Kollumerland. De lezing van de heer Visser zal uitstapjes maken naar bekende namen in de regio die allen verbindingen hebben met Fogelsangh-State in Veenklooster.

Start lezing: 15:00 uur, entree 5,00 euro inclusief een kopje thee na afloop.