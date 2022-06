NK Zonnebootrace 2022 wordt Drachtster onderonsje

zo 29 mei 2022 21.05 uur

AKKRUM - De NK Zonnebootrace 2022 is in de A-klasse een Drachtster onderonsje geworden. De hele top drie werd bezet door teams uit de hoofdplaats van Smallingerland, waar Philips één van de belangrijkste werkgevers is.

Tijdens de wedstrijd op de wateren in en rond Akkrum werd het Sunflare Solar Team voor de derde keer Nederlands kampioen. Zowel in de sprint, de vanwege de harde wind ingekorte duurrace en het Rondje Akkrum eindigde het schip op een eerste plaats.

De titelverdedigers versloegen hun plaatsgenoten, het Spectrum Solarteam, dat het in de sprint met een zevende plaats liet afweten. Whisper Power Solar Team uit Drachtstercompagnie eindigde op de derde plek.

Young Solar

Ook de Young Solar-klasse voor schlieren van middelbare scholen in Nederland werd een prooi van Drachtster zonnebotenmakers. Het Drachtster Lyceum pakte de titel en werd daarmee in zijn klasse Nederlands kampioen Zonnebootraces 2020. Na twee verschillende races eindigde het team royaal voor rsg Slingerbos Levant uit Harderwijk en het Leeuwarder Lyceum, dat derde werd. In totaal 26 zonneboten streden in Akkrum om de hoogste eer. Praktijkschool Singelland De Venen uit Drachten einde op de achttiende plaats

Het Rondje Akkrum leverde direct al winst voor het Drachtster Lyceum op. De wedstrijd begint met een hardloopstart over een kleine kilometer. Pas nadat de hardloper de boot heeft aangetikt, mag er worden gestart. Daarna wordt een uur lang een rondje over de wateren in Akkrum gevaren. De Venen eindigde in die race als achttiende. In de sprint bleven de Drachtster wat achter met respectievelijk een vijfde en zestiende plek.

De teams uit heel Nederland kwamen met een nieuw type zonneboot, dat speciaal voor de Young Solar-klasse is ontwikkeld. Het eerste schip werd tijdens de NK-titelstrijd in Akkrum officieel gedoopt door directeur Gerda van der Singel van Miedema Bouwmaterialen, die de bouwpakketten voor de scholen beschikbaar stelde.

