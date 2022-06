Mijn huis toekomstbestendig maken: hoe doe ik dat?

zo 29 mei 2022 20.59 uur

LEEUWARDEN - Heb jij er al eens over nagedacht hoe toekomstbestendig jouw huis is? Wat is er nodig om op je geliefde stek te blijven als het fysiek allemaal wat minder wordt? Er zijn tal van aanpassingen - groot en klein - mogelijk om je huis in te richten bij de wensen en behoeften van dat moment.

Friesland heeft inmiddels tal van specialisten binnen de provinciegrens die zich volledig hebben toegelegd op het toekomstbestendig maken van woningen. De rijksoverheid, die ouderen stimuleert om langer thuis te blijven wonen, bundelt de belangrijkste tips op de website. Hoe maak je je huis écht toekomstbestendig? Enkelen van de belangrijkste tips die het mogelijk maken om langer thuis te blijven wonen:

Verwijder of verlaag de drempels. Het hoogteverschil is eventueel ook te overbruggen met een hellingbaan. Een woning zonder drempels is het veiligst.

Laat raamklinken op de juiste hoogte aanbrengen (tussen heup en schouder).

Breng een anti-sliplaag aan in de badkamer en toilet(ten).

Kies in de keuken voor lades in plaats van kastjes. Zo is het gemakkelijker spullen pakken.

Realiseer op de slaapverdieping een toilet.

Groeiend aantal 65-plussers

De behoefte aan voor ouderen aangepaste woningen zal voorlopig blijven groeien, ingegeven door het feit dat het aantal 65-plussers de komende decennia blijft toenemen. In Friesland woonden in 2022 een kleine 655.000 mensen, in ruim 300.000 woningen. Van de Friezen is momenteel 22 procent 65 jaar of ouder. Daarmee is de provincie iets \'grijzer’ dan het gemiddelde. Volgens de prognose groeit het aandeel 65-plussers in Nederland naar ongeveer 25 procent in 2040.

Medische hulpmiddelen

Op het moment dat relatief kleine aanpassingen in huis geen soelaas meer bieden, zijn er tal van medische hulpmiddelen waarmee ouderen zelfredzaam kunnen blijven. Denk aan een rollator, scootmobiel of traplift. Voor het toekomstbestendig maken van een woning en de aanschaf van hulpmiddelen kan een beroep worden gedaan op een bijdrage uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die wet, uitgevoerd door de gemeenten, is in het leven geroepen om mensen te ondersteunen die thuis wonen, maar dat niet meer zelfstandig kunnen.