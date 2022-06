Bezorgscooter aangetroffen in water bij Gytsjerk

zo 29 mei 2022 10.45 uur

GYTSJERK - In het water langs het fietspad aan de Canterlandseweg bij Gytsjerk werd zondagochtend een bezorgscooter aangetroffen. Het is niet bekend hoe de scooter daar terecht is gekomen. De politie laat WâldNet weten dat er (nog) geen melding is gedaan van diefstal.

De bezorgscooter staat op naam van een bedrijf dat bezorgscooters verhuurt aan restaurants. Het is bij de politie niet bekend welk restaurant de scooter in gebruik heeft. Omdat er geen melding is gedaan van diefstal, is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de berging.