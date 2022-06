Echtpaar Elzinga-Houtman uit Oentsjerk 60 jaar getrouwd

zo 29 mei 2022 09.44 uur

OENTSJERK - Op 29 mei is het 60 jaar geleden dat Fedde Elzinga (85) uit Readtsjerk en Oekje Houtman (79) uit Morra in het huwelijksbootje stapten. Loco-burgemeester Gelbrig Hoekstra feliciteert het echtpaar namens de gemeente met dit bijzondere jubileum.

Op een zondagmiddag, meer dan 60 jaar geleden, ging mevrouw Houtman met een paar vriendinnen wandelen. Op een rustig pad kwamen ze een paar jongens tegen, waaronder de heer Elzinga. Na deze eerste ontmoeting kregen ze al snel verkering en het is nooit meer uit geweest. Na een klein jaar zijn ze getrouwd, omdat de heer Elzinga als boerenarbeider via de boer een huis in Mûnein kon krijgen.

De heer Elzinga is zijn hele leven werkzaam geweest in de agrarische wereld. Hij werkte als boerenarbeider op verschillende boerderijen en heeft ook een kalvermesterij in Ryptsjerk gehad. In zijn vrije tijd mag de heer Elzinga graag fietsen, dit doet hij nog altijd. Mevrouw Houtman werkte voor haar huwelijk in de huishouding en zorgde na haar trouwen voor de kinderen. In haar vrije tijd maakt mevrouw Houtman ansichtkaarten en handwerkt ze graag. Daarnaast is ze vaak buiten te vinden, mevrouw tuiniert namelijk nog altijd met veel plezier.

Het echtpaar kreeg vier kinderen. Later kwamen daar nog eens acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen bij. Alle kinderen wonen allemaal redelijk dichtbij de huidige woonplaats van het echtpaar.

Loco-burgemeester Gelbrig Hoekstra feliciteert het bruidspaar op maandag 30 mei.

