44-jarige man gewond bij vechtpartij op NS Station

zo 29 mei 2022 09.38 uur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân is zaterdagmiddag rond 16.15 uur gewond geraakt bij een vechtpartij op het NS Station in Leeuwarden. Toen de agenten ter plaatse kwamen, was alleen een bloedspoor nog stille getuige. In het toilet werd de man gewond aangetroffen.

Hij wilde niet zeggen wat er was voorgevallen. De man is behandeld door het ambulancepersoneel en meegenomen naar het ziekenhuis.