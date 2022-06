Man loopt met volle kar winkel uit zonder te betalen

za 28 mei 2022 20.30 uur

KOLLUM - Een 35-jarige man uit de gemeente Noordoost-Fryslân is zaterdag door de politie aangehouden. Hij was namelijk met een volle kar de Jumbo in Kollum uitgelopen. Normaal niet zo'n probleem, maar deze man had de boodschappen niet afgerekend!

In totaal ging het om €75,- aan goederen. Na zijn aanhouding is de man overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.