16-jarige kledingdief betrapt in Scapino

za 28 mei 2022 20.01 uur

BURGUM - In de Scapino in Burgum heeft zaterdag een 16-jarige Burgumer geprobeerd kleding te stelen. De jongen had in een pashokje zijn eigen kleding over de kleding van de winkel aangetrokken. Het alerte winkelpersoneel betrapte hem daarop. Deze manier van stelen schijnt de laatste tijd vaker voor te komen.

De betrapte jongeman heeft een passende schadevergoeding betaald aan de winkel. Hij zal verder niet worden vervolgd voor deze actie, hij kreeg een reprimande. Dat heeft de hulpofficier van justitie in dit geval bepaald.