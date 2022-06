Huishoudens in Kollum en omstreken zonder stroom

vr 27 mei 2022 18.08 uur

KOLLUM - Zo'n 332 huishoudens in Kollum en omstreken zaten vrijdagavond zonder stroom. De storing begon even na 18.00 uur. Rond 19.20 uur hadden bijna alle huishoudens weer stroom. Zo'n 20 minuten later was dat ook het geval voor de overige huishoudens.

Ook andere huishoudens in Noordoost-Friesland hadden een korte stroomdip, waarna zij wel weer spanning op het net hadden. De oorzaak van de storing is op dit moment niet bekend.

Het ging om de volgende straten in Kollum, Augsbuurt, Burum, Kollumerpomp, Munnekezijl en Warfstermolen:

Asterstraat

Beyweg

Brongersmaweg

De Goudberg

Goudsbloemstraat

Hesseweg

Hooge Zuidwal

Keegensterpad

Keegensterweg

Kerkstraat

Kolkstraat

Kruisstraat

Lauwerswal

Methardusstraat

Nittersweg

Olde Borchweg

Ooster-Nieuwkruisland

Patrimoniumstraat

Poorthoek

Vioolstraat

Wytsmaweg

Zevenhuisterweg

Zijlstraat

Zwarteweg