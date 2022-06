Autodief strandt met lege tank

vr 27 mei 2022 15.54 uur

HOLWERD - Op de Haniastrjitte in Holwerd trof de politie vrijdag aan het begin van de middag een gestolen auto aan. Deze bleek in de vroege ochtend te zijn gestolen in Rinsumageast. Alleen had de dief niet gezien dat de tank van de auto zo goed als leeg was.

Daarnaast was de dief waarschijnlijk ook nog over een verkeersbord heen gereden. Die werd platgereden aangetroffen vlak bij de gestolen auto. De politie is op zoek naar getuigen van zowel de diefstal als het omrijden van het verkeersbord.