Bewoners slapen dwars door brandalarm heen

vr 27 mei 2022 15.18 uur

HURDEGARYP - In een woning aan de Dr. Plesmanstraat in Hurdegaryp brak in de nacht van donderdag op vrijdag brand uit. De bewoner had wel een rookmelder maar sliep er deze nacht dwars doorheen. Gelukkig hoorde de buurman de rookmelder wel.

De buurman zorgde ervoor dat de bewoner gewekt werd. Ook is de politie daarop ter plaatse gekomen. De woning stond op dat moment vol met rook als gevolg van een pannetje op het vuur. De bewoner was op de bank in slaap gevallen.

De politie wilde daarop dat de brandweer ingezet zou worden. De bewoner wilde dat niet maar de politie dacht er anders over. De brandweer van Gytsjerk werd om 3.41 uur opgeroepen voor de brand en is uit voorzorg ter plaatse gekomen.