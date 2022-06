Blauwe Citroën Berlingo gestolen in Rinsumageast

vr 27 mei 2022 12.42 uur

RINSUMAGEAST - Dieven hebben afgelopen nacht toegeslagen in Rinsumageast. Vanaf een woonerf aan de Klaarkampsterwei werd een blauwe Citroën Berlingo - met kenteken 8-VHV-18 - gestolen. De eigenaar heeft aangfite gedaan bij de politie.

Auto terecht

De diefstal was van korte duur. Vrijdag rond het middaguur werd de auto alweer aangetroffen op de Haniastrjitte in Holwerd. De politie is in kennis gesteld. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.