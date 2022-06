Vier wethouders in nieuw college Achtkarspelen

vr 27 mei 2022 10.49 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen krijgt een nieuw college met vier wethouders. Daarover zijn de onderhandelende partijen CDA, FNP en GBA het eens geworden.

Sierd Vegelin uit Surhuisterveen is de kandidaat-wethouder voor GBA, hij is de voormalige fractievoorzitter van die partij. Tjibbe Brinkman uit Twijzel is voorgedragen door de FNP. Brinkman zat 16 jaar in de raad namens de FNP. Zowel Vegelin als Brinkman zijn nieuw in het college. Jouke Spoelstra uit Drogeham blijft wethouder namens het CDA.

De CDA-fractie zal Lea van der Tuin-Kuipers uit Kornhorn voordragen als tweede wethouder. Eerder was Van der Tuin-Kuipers wethouder in de gemeenten Grootegast, Bellingwolde en Appingedam en lid Provinciale Staten Groningen.

De portefeuilleverdeling wordt later binnen het college van BenW vastgesteld. Naar verwachting worden de wethouders medio juni geïnstalleerd. Dat is ook het moment waarop het beoogd akkoord aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.