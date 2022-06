Auto botst tegen boom bij Lauwerzijl

do 26 mei 2022 11.28 uur

LAUWERZIJL - Op de Stadsweg (N388) bij Lauwerzijl is donderdagochtend een automobilist tegen een boom gebotst. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De bestuurder raakte door onbekende oorzaak de controle over zijn auto kwijt en kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand.

Door het ambulancepersoneel is de man nagekeken op verwondingen. Hij is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen. Het verkeer kon via het fietspad het ongeval passeren. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto op te halen.

