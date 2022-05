Medaille voor reddingsactie van Liesbeth Rinsma-de Vries

wo 25 mei 2022 11.35 uur

DOKKUM - De 62-jarige Liesbeth Rinsma-de Vries uit Blije ontving woensdagochtend een bronzen medaille van het Carnegie Heldenfonds. Ze ontving de medaille uit handen van burgemeester Johannes Kramer in de trouwzaal van het gemeentehuis in Dokkum.

Mevrouw de Vries kreeg deze medaille vanwege een reddingsactie die zij op 17 december 2021 uitvoerde aan de Harlingersingel in Leeuwarden. De heer Oepke Blumers uit Leeuwarden verloor zijn evenwicht en viel vervolgens voorover in het water. Mevrouw de Vries liet op dat moment haar hond uit en zag het gebeuren. Ze is gelijk in actie gekomen en wist Blumers aan de kant te slepen. Door het kordate optreden wist zij het slachtoffer van verdrinking te redden.

De hulpdiensten zijn nog wel ter plaatse gekomen maar alles ging goed met de heer Blumers. Hij is door een ambulance thuisgebracht zodat hij daar een warme douche kon nemen.

