Centrale As (Dokkum naar DamwÃ¢ld) dicht vanwege ongeval

Centrale As (Dokkum naar Damwâld) dicht vanwege ongeval

ma 23 mei 2022 20.46 uur

DAMWâLD - De Centrale As tussen Dokkum en Damwâld is maandagavond door de politie afgesloten vanwege een ongeval. Het ongeval vond omstreeks 20.30 uur plaats in de onderdoorgang bij de Doniawei bij Damwâld.

De aanleiding van het eenzijdige ongeval betrof een grote plas water op de rechter rijstrook in de tunnel. De bestuurder reed hierdoor heen en kwam daarbij in de slip terecht. Na een stuurcorrectie is de auto vervolgens 180 graden gedraaid en kwam deze tegen de vangrail tot stilstand.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De weg werd daarop ook gelijk afgezet. Berger Boersma heeft de beschadigde auto even na 21.00 uur afgevoerd.

Deze maandagavond kenmerkte zich door enorm veel regenval. Tijdens de hulpverlening om 20.45 uur kwam de neerslag ook met bakken uit de hemel.

Pomp

De weg is om 21.15 uur nog altijd afgesloten. De pomp in de tunnel zou zijn uitgeslagen (wat wel eens vaker gebeurt red.) en daardoor kon er een waterplas op het wegdek ontstaan. Zolang het blijft regenen, zal de plas er blijven liggen. Het is onduidelijk wanneer de weg weer vrij wordt gegeven deze maandagavond.

