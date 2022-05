Dokkumer (39) reed met 'heel veel teveel' op

ma 23 mei 2022 17.20 uur

LEEUWARDEN - Bij een verkeerscontrole bleek dat een Dokkumer (39) drugs – GHB en speed – had gebruikt. De gemeten waarden lagen ver boven de toegestane grens. Maandag zei de man tegen de politierechter dat hij tot inkeer is gekomen, hij is van de drugs af en heeft een positieve draai aan zijn leven gegeven.

“Heel veel teveel” drugs gebruikt

De Dokkumer liep medio juli vorig jaar tegen de lamp, bij een verkeerscontrole in Westergeest. De agenten zagen dat de man trilde en erg onrustig was. De speekseltest was positief, de bloedtest wees uit dat hij GHB en speed had gebruikt. “Heel veel teveel”, merkte de rechter Remco Jan Maring op.

Zes tot negen uren

Voor GHB in het verkeer geldt een maximum van 5 milligram, voor speed is dat 25 milligram. Bij de Dokkumer werden waarden gemeten van respectievelijk 35 en 1300 milligram. Teveel om nog achter het stuur te stappen. Als hij drugs heeft gebruikt laat hij er normaal een aantal uren overheen gaan voor hij in de auto stapt, vertelde de Dokkumer. “Mij is verteld dat het na zes tot negen uren weer mag”, zei de man.

Aanhouding was een keerpunt

Hij had een dag eerder speed gebruikt. De GHB had hij in een keer naar binnen gegooid toen hij een stopteken van de politie kreeg. Hij had het spul van iemand afgepakt, beweerde hij. “Ik wist ook niet wat ik ermee moest, ik raakte in paniek”, zei hij. De aanhouding was een keerpunt. “Sinds het voorval ben ik wakker geschrokken en ben ik 180 graden gedraaid”. Hij volgt een opleiding en heeft werk.

“Ritme is het woord voor mij”

En hij is radicaal gestopt met de drugs. Hij weet nu ook wat hij nodig heeft: ”Ritme, dat is het woord voor mij”. Dat de Dokkumer een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt, liet de officier van justitie doorklinken in haar eis: een werkstraf van 50 uur en een geheel voorwaardelijke rijontzegging van negen maanden. Ook de rechter was ervan overtuigd dat de verdachte “fors is geschrokken”. Hij nam de eis over.