Twee jongens gewond na botsing op bromfietspad

zo 22 mei 2022 23.31 uur

SUMAR - Twee brommersrijders zijn zondagavond gewond geraakt bij een aanrijding op het bromfietspad nabij de Achterwei bij Sumar. Een 16-jarige jongen uit Ureterp liep o.a. beenletsel op en een 20-jarige Burgumer liep o.a. letsel aan de arm op. Beiden zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde in een bocht nabij ijsbaan De Bleense. Beide slachtoffers reden in een groepje met bromfietsers en kwamen elkaar tegen. Vermoedelijk raakte één van de slachtoffers op de verkeerde weghelft waarna een aanrijding volgde. Eén slachtoffer is nog ruim 100 meter doorgereden waarna hij in het gras belandde vanwege zijn verwondingen.

