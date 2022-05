Wolf doodde zaterdagnacht acht schapen

zo 22 mei 2022 20.16 uur

ELSLOO - De wolf heeft zaterdagnacht toegeslagen in Elsloo. Dat laat schapenhouder Harry Elzinga deze site weten. In één nacht zijn er acht schapen gedood.

"We hadden hier 130 schapen lopen en die zitten nu in de stal omdat het buiten niet meer kan" zo laat Elzinga weten. "Uit voorzorg zitten de schapen nu binnen, maar ze kunnen niet de hele zomer binnen zitten, het zijn geen staldieren....."

De wolf heeft in enkele weken tijd al drie keer toegeslagen bij de schapen in Elsloo. In totaal zijn er 21 schapen gedood en 8 aangebeten. Het is voor Elzinga duidelijk dat de wolf achter de slachtpartijen zit.

De schapenhouder had nog niet gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheid van de provincie Fryslân en dat gaat hij nu wel doen. Vanwege de complexiteit van de subsidie-aanvraag was het er tot op heden van gebleven. Met het geld van de provincie kunnen schapenhouders preventieve maatregelen treffen om de wolf op afstand te houden.

FOTONIEUWS

Poll: De wolf in Friesland, wat vind jij?

De wolf is welkom hier 31.5%

Tijd voor wolvenhek 12.5%

Wolf moet uitgeroeid worden 53.3%

Geen mening 2.7%

184 stemmen - poll is beëindigd