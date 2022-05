20e editie Bonifatiusloop Dokkum

za 21 mei 2022 22.00 uur

DOKKUM - Zaterdag is in Dokkum de 20e editie van de Bonifatiusloop gehouden. In totaal deden meer dan 1.000 mensen mee. Het was prachtig weer om te lopen, al waren er wel lopers bij de halve marathon die vonden dat het te warm was.

's Morgens ging de Sionsberg wandeltocht van start. De wandelaars konden kiezen uit een route van 5, 10, 25 of 35 kilometer. De start was in de Bonifatiuskapel in Dokkum en de finish was bij het restaurant van Sionsberg.

Om 12.45 uur was het de beurt aan de kinderen voor de Kidsrun. De kinderen liepen een aantal rondjes rondom de bron van 500, 1.000 of 1.500 meter. Het startschot werd gedaan door bobsleeër Dennis Veenker. De kinderen kregen na afloop een medaille en een gevulde tas met onder andere een bon voor een ijsje in de stad.

Daarna was het tijd voor de Bonifatiusloop. Hier waren de afstanden 5, 10 of 21,2 kilometer (halve marathon). Om 14.00 uur vertrokken de lopers voor de halve marathon. Het startschot werd gegeven door burgemeester Johannes Kramer.

Tien minuten later gingen de lopers voor de 5 kilometer en de 10 kilometer van start. Bij de halve marathon kwam Andries Vlietstra uit Veenendaal in een tijd van 1.18.26 als eerste over de streep en bij de vrouwen Alie Postma uit De Westereen in een tijd van 1.35.00.

FOTONIEUWS