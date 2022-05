Fotograaf Marcel van Kammen winnaar Groene Camera

za 21 mei 2022 18.04 uur

HURDEGARYP - Marcel van Kammen is zaterdag de winnaar geworden van de 'Groene Camera'. De fotograaf uit Hurdegaryp ontvangt als overall winnaar een waardecheque van 1500 euro te besteden bij CameraNu.nl. Het is de eerste keer dat Van Kammen de prijs wint. Vorig jaar kwam één van zijn foto's wel als winnaar uit de bus in de categorie 'vogels'.

De winnende foto is een foto die het moeilijke bestaan van de veldmuizen laat zien. De foto is gemaakt op 21 oktober 2021 de pier van Holwerd. Door het hoge water en harde wind op de Waddenzee sloegen duizenden muizen op de vlucht naar hoger gelegen gebied.

Stormwind

De jury schrijft in het rapport: "Hun habitat op de kwelder is overstroomd door een noordwesterstorm en de enige plek om te schuilen is in de relatieve luwte van de pier. Veilig voor het zeewater, maar blootgesteld aan alle andere gevaren zoals de stormwind en de regen.

Grindbeton

"Een prachtige foto die een bijna menselijk afzien toont door de verwaaide vachtjes en de dicht bij elkaar gekropen lijfjes. De muisjes zijn duidelijk beland op een plek waar ze eigenlijk niet thuishoren, schuilend op het ruige, door mensenhanden gemaakte grindbeton. Een uniek beeld!"

De fotowedstrijd De Groene Camera bestaat uit zeven categorien en en de beste 10 foto's per categorie gingen naar de finale. De prijsuitreiking vond zaterdag plaats in het Museon.