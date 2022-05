Basisschoolleerlingen Tytsjerksteradiel maken kennis met techniek

za 21 mei 2022 17.41 uur

SUMAR - Technetkring Tytsjerksteradiel organiseerde op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei een groot techniekevenement voor basisschoolleerlingen uit de gemeente. Dit evenement 'Technics4U’ vond plaats in Energie Centrale van Engie bij Noardburgum en speelt in op de toenemende vraag aan technisch geschoold personeel.

Zien, doen en beleven op vrijdag 20 mei

Tijdens het Technics4U-evenement is er op het gebied van techniek van alles te doen, te zien en te beleven. Op vrijdag bezochten 440 leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs in de gemeente de Energie Centrale van Engie nabij Noardburgum. Het programma begon om 08.30 uur en liep door tot 14.00 uur. Hier ervaren de kinderen op interactieve wijze hoe leuk techniek kan zijn. Daarnaast gaan ze zelf aan de slag door het uitvoeren van een leuke opdracht. De kinderen ontvangen deze dag een tas met een aantal waardebonnen. Deze zijn bij deelnemende bedrijven van de Open Dag op zaterdag 23 juni in te leveren. Voor iedere bon krijgen de kinderen leuke attentie van de deelnemende bedrijven.

Open dag zaterdag 21 mei

Op zaterdag 21 mei van 10.00 uur tot 14.00 uur openen vier bedrijven op het industrieterrein Sumar hun deuren. De leerlingen en hun ouders, broertjes en zusjes, maar ook andere geïnteresseerden waren van harte welkom om een bedrijfsbezoek brengen aan de deelnemende bedrijven. De deelnemers zijn: Trivec, De Boer Burgum, Noppert beton en HR Piping. Er werden rondleidingen georganiseerd en konden bezoekers meedoen aan verschillende activiteiten. Alle niveaus binnen de techniek kwamen deze dag aan bod: van VMBO tot en met HBO.

Technics4U

Technics4U staat volledig in het teken van techniekpromotie onder basisschoolleerlingen. De vraag naar technisch geschoold personeel is sterk toegenomen. Door kinderen al op jonge leeftijd te enthousiast te maken voor techniek, hopen het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente Tytsjerksteradiel bij te dragen aan het vinden van de oplossing van de personeelstekorten in technieksector. De actieve betrokkenheid van onderwijs, lokale bedrijven en ouders maakt Technics4U tot een zeer compleet techniekevenement. Het evenement werd mogelijk gemaakt door Kennislab Noordoost Fryslân en is onderdeel van de Versnellingsagenda voor Noordoost Friesland.

FOTONIEUWS