Man (30) is weg kwijt en stapt vreemde woning in voor nachtrust

za 21 mei 2022 15.46 uur

NES (AMELAND) - Een 30-jarige dronken man was vrijdagnacht de weg kwijt op Ameland. Omdat hij geen idee meer had waar hij was, besloot hij een wildvreemde woning binnen te stappen om wat nacht rust te pakken. In de ochtend is hij daarna weer vertrokken.

De bewoners van het huis schrokken zich een hoedje toen ze ontdekten dat een wildvreemde de nacht had doorgebracht in hun woning. Een vergeten beurs leidde uiteindelijk al snel naar de onbekende logé.

De politie heeft contact opgenomen met de man. Hij liet weten dat hij na het wakker worden er achter was gekomen dat hij bij een vreemde had geslapen. Hij was daarop gelijk vertrokken. De man heeft inmiddels excuses aangeboden aan de eigenaar van de woning. Hij zal ook de schoonmaakkosten betalen voor zijn overnachting.