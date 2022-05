Jongetje ontdekt vastgelopen schaap in hekwerk

za 21 mei 2022 15.12 uur

HARKEMA - Een schaap is zaterdag vast komen te zitten in een hekwerk aan de Wide Pet in Harkema. Het arme dier werd ontdekt door een klein jongetje. Hij was samen met zijn moeder op pad toen hij het schaap zag in zijn benarde positie.

De brandweer werd om 14.57 uur opgeroepen voor de noodgeval. De brandweerlieden wisten het schaap snel te bevrijden. Daarna was het tijd om samen op de foto te gaan.

FOTONIEUWS