De Mienskip in Buitenpost op top 5 Friese basisscholen

za 21 mei 2022 13.12 uur

BUITENPOST - Goed nieuws voor basisschool de Mienskip aan de Groenkamp in Buitenpost. De school krijgt de beoordeling 'Goed' van de Onderwijsinspectie. Daarmee is de basisschool 1 van de 5 Friese basisscholen die de waardering Goed heeft. In Nederland zijn in totaal 172 basisscholen met 'Goed' beoordeeld.

Als alles op orde is in een school dan voldoet de school op voldoende niveau aan de basiskwaliteit. De Mienskip, onderdeel van Stichting ROOBOL, gaat daarin een stap verder en heeft zelf het Inspectiebezoek aangevraagd voor de waardering Goed.

Directeur Dicky Douma: "Ons onderwijs is niet alleen voldoende, het overstijgt het basisniveau. Alles wat we doen, is erop gericht om het beste uit kinderen te halen, door het beste voor elk kind te doen." Vooraf werden tal van beleidsdocumenten bestudeerd. En twee inspecteurs namen de school een dag onder de loep in de praktijk, door lesbezoeken, gesprekken met leerlingen, ouders, leerkrachten en de directie.

De Onderwijsinspecteurs concluderen: De Mienskip is een goede en ambitieuze school.

Eigen talent

De Mienskip biedt duurzaam onderwijs door in te spelen op diversiteit en de benodigde vaardigheden in de maatschappij. “We leren de kinderen op onze school hoe ze mogelijkheden en talenten van zichzelf en anderen in kunnen zetten om kansen te benutten vanuit wederzijds respect en gelijkwaardigheid”, zegt Douma.

Leerlingen worden op de Mienskip uitgenodigd om hun eigen ontwikkeling te sturen, eigenaarschap wordt dat in onderwijsland genoemd, door na te denken over 'wat wil ik leren', 'waar ben ik goed in' en 'waar heb ik hulp bij nodig'.

Oordeel inspectie

De Onderwijsinspectie geeft aan dat kwaliteitszorg op de Mienskip goed is. De vakken rekenen en taal worden in een groep op zeven verschillende niveaus aangeboden, zodat kinderen de begeleiding krijgen die het beste bij hen past. De leerlingen zijn goed in beeld en het team evalueert het onderwijs volgens een gedegen aanpak.

Overgang naar het voortgezet onderwijs

De Onderwijsinspectie heeft ook het onderdeel 'afsluiting van de basisschoolperiode’ als goed beoordeeld. De wijze waarop de leerlingen betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling is een voorbeeld voor andere scholen. De Mienskip doet dit in de vorm van driehoeksgesprekken tussen leerling, de ouders en de leerkracht.

Ook in het schooladvies voor het voortgezet onderwijs draait het voor de Mienskip vanzelfsprekend om de leerlingen. De kinderen geven aan wat hun doelen zijn, welke richting zij op willen en onderzoeken met de leerkracht en ouders wat hiervoor nodig is.