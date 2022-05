Automobilist ramt verkeersbord langs Centrale As

za 21 mei 2022 08.36 uur

HURDEGARYP - Een automobilist is zaterdagochtend in botsing gekomen met een verkeersbord langs de Centrale As ter hoogte van Hurdegaryp. Het eenzijdige ongeval vond plaats op de rijbaan richting Dokkum.

De bestuurder raakte even voor 7.00 uur - door onbekende oorzaak - eerst de vangrail in de middenberm. Het voertuig schoot vervolgens naar de rechter kant van de autoweg en raakte daarbij een verkeersbord. De auto kwam even later tot stilstand.

Voor controle is de bestuurder per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Tijdens de afhandeling van het ongeval was er één rijstrook afgezet door de provincie Fryslân en de politie. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd.

