Vanuit dit gebouw wordt de Schreiersbrug in Dokkum op afstand bediend

vr 20 mei 2022 21.15 uur

LEEUWARDEN - Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder opende vrijdag samen met Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma It Swettehûs in Leeuwarden, waar onder andere de nieuwe brugbediencentrale is gehuisvest. Met vier werkstations worden er nu 19 bruggen op afstand bediend, waaronder de Schreiersbrug in Dokkum.

Om het beeld voor de brugwachters op afstand zo compact mogelijk te houden, worden bij de op afstand bedienbare bruggen de slagbomen dichter bij de val geplaatst. De opbouw van de beelden op de schermen zijn voor elke brug uniform.

De bedienaar bedient de bruggen één voor één. Ook houden ze rekening met de passeertijden van de bussen van Arriva en krijgen ze een seintje als er een hulpverleningsvoertuig de brug wil passeren. De brug wordt dan 15 minuten geblokkeerd.

Met de hagelnieuwe bediencentrale wil de provincie Fryslân de gastvrijheid voor de watertoeristen verbeteren doordat er geen bloktijden meer zijn en de bruggen ook het gehele jaar door bediend kunnen worden.

41 bruggen

Vanuit het circulair gebouwde Swettehûs bedient de provincie nu 19 bruggen en in de toekomst worden dit 41 bruggen en 1 sluis op afstand. Daarnaast biedt het nieuwe hoofdsteunpunt van Provinciale Waterstaat werkplekken aan medewerkers (vaar)wegbeheer, nautische zaken en de technische dienst.

Ambitie

“Het is fantastisch om te zien dat onze hoge circulaire ambities zelfs zijn overtroffen bij dit project. In totaal is 45% van het toegepaste materiaal hergebruikt en bijna 12% is biobased. Daarnaast is het gebouw energiepositief. Dat betekent dat het gebouw voldoende duurzame energie opwekt en opslaat voor het gebouw, de bediencentrale, de elektrische voer- en vaartuigen en de op de centrale aangesloten fietsbrug Ritsumasyl”, aldus gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Trotse Biense Dijkstra

Bouwgroep Dijkstra Draisma startte in november 2020 met de bouw van dit uitdagende project. “We zijn trots dat we samen met de provincie onze ambities waar maken. Een project als It Swettehûs past bij ons bedrijf en onze filosofie.

Door een intensieve samenwerking tijdens de voorbereiding en bouw hebben we in de praktijk kunnen laten zien dat we uitstekend in staat zijn om prachtige circulaire gebouwen te realiseren”, aldus Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Deze werkwijze sluit aan op de ambitie van provincie Fryslân om in 2025 de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland te zijn op het gebied van circulaire economie.

It Swettehûs bestaat voor bijna de helft uit hergebruikte materialen, zoals 100 voormalige meerpalen, hergebruikte stalen damwanden, 500 vierkante meter aan sandwichpanelen afkomstig uit koelcellen, gebruikte vloerbalken, binnendeuren en sanitair.

De verwarming en koeling van het gebouw gebeurt door middel van aquathermie via energiedamwanden. Deze damwanden onttrekken warmte en koude uit de bodem en het oppervlaktewater. It Swettehûs slaat serverwarmte dat vrijkomt op en hergebruikt deze warmte. De helft van de kavel is verder natuurlijk ingericht ten behoeve van waterberging en biodiversiteit.

