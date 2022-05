Studenten vaker dan gedacht slachtoffer van inbraak

vr 20 mei 2022 16.59 uur

LEEUWARDEN - Over het algemeen wordt aangenomen dat er in studentenwoningen weinig van waarde te vinden is. Maar in de praktijk blijkt dat lang niet altijd het geval. Het klopt dat studenten niet over dure kunst of luxe auto's beschikken. Maar ze zijn vaak wel in het bezit van nieuwe laptops en smartphones. Voor inbrekers zijn dat voorname doelwitten. Want je neemt ze makkelijk mee en ze zijn veel geld waard. Studenten geven relatief veel geld uit aan dergelijke draagbare apparaten. Terwijl er lang niet altijd aan een inboedelverzekering gedacht wordt.

Kans op schade en inbraak door de staat van studentencomplexen

Het is geen geheim dat studenten voornamelijk in woningen van lage kwaliteit wonen. Ze zijn vochtig, brandgevaarlijk en er is amper sprake van inbraakpreventie. Daarnaast zijn studentenwoningen onoverzichtelijk door de vele inwoners en bezoekers. Mensen lopen in en uit zonder dat iemand er zicht op heeft. Door al deze factoren komen inbrekers eenvoudig binnen. Daarnaast is er sprake van een grotere kans op schade door water en brand vanwege verouderde constructies en slecht onderhoud.

Speciale kortingen op de inboedelverzekering voor studenten

Verzekeraars bieden speciale pakketten voor studenten aan. Ze ontvangen veel korting en sluiten hierdoor goedkoop een inboedelverzekering af. Het lijkt een fantastische deal. Want studenten maken regelmatig aanspraak op hun inboedelverzekering. Helaas zien we dat veel studenten niet de moeite nemen om zichzelf adequaat te verzekeren. Terwijl je bijvoorbeeld via de Studenten Wegwijzer inboedelverzekering studenten eenvoudig verzekeringsmaatschappijen met elkaar vergelijkt.

Voorkom extra stress met een goede verzekering

Studenten hebben een druk leven. Tussen de vele feestjes door moeten er namelijk ook nog verslagen geschreven en tentamens gehaald worden. Ondanks hun vaak ontspannen voorkomen kampen veel studenten met stress. Ze hebben veel zorgen aan hun hoofd. Je neemt hier een deel van weg door jezelf goed te verzekeren. Dat doe je als student al voor een paar euro in de maand. Er is een aanzienlijke kans dat je gebruik maakt van je inboedelverzekering tijdens je studententijd. Zelfs als daar geen sprake van is haal je er voordeel uit. Je gaat meer ontspannen door het leven en focust al je energie op je studieresultaten en de leuke dingen bij het studentenleven horen.