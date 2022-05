KNRM in actie voor wingfoiler Lauwersmeer

do 19 mei 2022 21.40 uur

OOSTMAHORN - Bij de Kustwacht kwam donderdagavond rond kwart voor acht een melding binnen van een surfer die mogelijk in problemen was op het Lauwersmeer. De bemanning van KNRM station Lauwersoog werd gealarmeerd.

De vrijwilligers melden zich even later met reddingboot Springbok op het Lauwersmeer. Ondertussen zag een opstapper van de KNRM bij de Hoek van de Bant een wing foiler uit het water komen die aan het signalement voldeed. Dit bleek inderdaad om de persoon te gaan waar melding van was gemaakt.

De man was zich echter van geen kwaad bewust en vertelde dat de wind een kwartier lang even wegviel waardoor hij niet kon foilen. De melder heeft dit mogelijk waargenomen en dacht dat de persoon in de problemen zat.

Wingfoilen is een vorm van surfen, waarbij men door een opblaasbare vlieger of wing voortgedreven wordt op een board die middels een vleugelconstructie zo'n 50 tot 90 cm uit het water komt. De opblaasbare vleugel zit niet aan het board vast, deze houdt men vast met de handen.

Gelukkig was er niks aan de hand en konden de mannen van de KNRM vrij snel weer terug naar het station.

