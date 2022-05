Man met zaklamp 'betrapt' in FeanwÃ¢lden

Man met zaklamp 'betrapt' in Feanwâlden

do 19 mei 2022 13.33 uur

FEANWâLDEN - Een man met een zaklamp op zak (en handschoenen) werd woensdagnacht door de politie 'betrapt' op het Johanneswâld in Feanwâlden. De man dook omstreeks 2.30 uur weg achter een auto bij het zien van de politie.

De agenten besloten de man te controleren. Hij had handschoenen en een zaklamp bij zich. "Met een strafblad voor woninginbraken heb je dan de schijn tegen." zo laat de politie weten. Omdat de man verder geen inbrekerswerktuig bij zich had, kon hij zijn weg weer vervolgen. Er werd in de omgeving verder niets meer aangetroffen wat de man verdacht zou kunnen maken.

De politie hoopt dat mensen in Feanwâlden wel even kijken of er mogelijk braakschade is aan de woning of schuur. Zo ja, dan kunnen mensen zich melden bij de politie voor een eventueel vervolgonderzoek.