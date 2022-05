Hardleerse bestuurder 8 keer betrapt in 5 jaar tijd

do 19 mei 2022 08.09 uur

LEEUWARDEN - Een 31-jarige automobilist uit de gemeente Dantumadiel blijft maar rijden zonder geldig rijbewijs. In vijf jaar tijd werd hij acht keer betrapt.

De achtste keer was woensdag om 15.50 uur op de Oostergoweg in Leeuwarden. De politie hield de man staande en opnieuw reed de man met een ongeldig verklaard rijbewijs. Hij werd aangehouden, er is proces-verbaal opgemaakt en de auto werd in beslag genomen.