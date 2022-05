Kentekens, wel of niet zichtbaar in beeld?

wo 18 mei 2022 16.43 uur

BURGUM - Zo nu en dan laait de discussie in de reacties weer op. Moeten of mogen kentekens in beeld of niet? WâldNet is van mening dat dat gewoon kan. Het is bovendien bij wet niet verboden.

WâldNet is voor een vrije en open samenleving waarbij nieuws in woord en beeld ook 'vrij' moet zijn. Dus daarom vindt er vrijwel nooit censuur plaats door de kentekens af te plakken. In sommige gevallen staan er overigens wel afgeschermde kentekens online omdat dan de fotograaf deze foto's zo heeft aangeleverd.

WâldNet is benieuwd naar de reacties van de lezers. Waarom wel of niet een kenteken afschermen? Geef uw mening met goede argumenten zodat we er samen van kunnen leren. En doe uiteraard mee aan de poll!

Poll: Kentekens in beeld:

Prima zo 82.4%

Ze moeten afgeschermd worden 17.6%

Geen mening 0%

17 stemmen - poll is beëindigd